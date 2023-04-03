Рейтинг WTA на 3 апреля: Свёнтек лидирует, Квитова поднялась на три позиции

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Полька Ига Свёнтек продолжает уверенно лидировать с запасом более чем в 3000 очков. Победительница турнира в Майами чешка Петра Квитова поднялась на три строчки и теперь занимает 12-е место. Первая ракетка России Дарья Касаткина по-прежнему занимает восьмое место.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг WTA. 3 апреля.

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 9975.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 6740.

3 (3). Джессика Пегула (США) — 5605.

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4990.

5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4976.

6 (6). Кори Гауфф (США) — 4401.

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3720.

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375.

9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360.

10 (10). Мария Саккари (Греция) — 3191.

11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2470…

12 (15) Петра Квитова (Чехия) — 2377…

15 (12). Людмила Самсонова (Россия) — 2191…

18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2005…

26 (26). Анастасия Потапова (Россия) — 1494…

54 (54). Варвара Грачёва (Россия) — 1014…

63 (63). Анна Блинкова (Россия) — 886.

64 (64). Анна Калинская (Россия) — 873…

92 (92). Камилла Рахимова (Россия) — 709…

95 (95). Диана Шнайдер (Россия) — 699.