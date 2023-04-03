Медведев — о надписи на камере: после матча руки тряслись из-за зажатости

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев объяснил значение надписи, которую он оставил на камере после победы в финале турнира серии «Мастерс» в Майами. В решающей встрече турнира россиянин одержал победу над итальянцем Янником Синнером (11-й номер рейтинга ATP) со счётом 7:5, 6:3 и после игры написал на камере, что у него «трясутся руки».
«Надпись на камере? Нет, вообще ничего не болело. Но ментально было нелегко. Это моя первая за полтора года победа на «Мастерсе». В концовке чувствовал себя немного зажатым, особенно когда сделал брейк во втором сете. Мне не удалось хорошо сыграть следующий гейм, и он вернул брейк. Но я рад, что мне удалось сделать ещё один брейк, а потом хорошо подавать. Было очень жарко и влажно, и поэтому после матча немного тряслись руки — в том числе и из-за зажатости. Когда меня попросили написать что-то на камере, я думал: о боже, я не смогу сделать это. И потому написал это», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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