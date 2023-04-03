Веснина объяснила, за счёт чего Медведев одержал над Синнером победу в финале в Майами

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина высказалась о победе россиянина Даниила Медведева над итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Россиянин одержал победу со счётом 7:5, 6:3.

«Не стоит говорить, что матч получился лёгким. Первый сет был очень напряжённым — Даня проигрывал с брейком. Но он смог перевернуть ход встречи первого сета в свою сторону, сыграл очень грамотно и рационально. Было видно, что за счёт опыта, той комбинационной игры, которая неудобна Синнеру, Дане удалось победить. Плюс у Медведева хорошо работала подача на этом турнире», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.