Медведев: думаю, мои атакующие навыки недооценивают

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о сильных сторонах в своей игре. Накануне россиянин одержал победу в финальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами против итальянца Янника Синнера (11-й номер рейтинга ATP) — 7:5, 6:3.

«Что в моей игре недооценивают? (улыбается). Я бы сказал, мои атакующие навыки. Я знаю, что хорош в защите, особенно на приёме. Могу действовать в защитном ключе и выигрывать очки, просто отправляя мяч на другую сторону корта, заставляя соперника ошибаться. Но на подаче, как мне кажется, я всё время действую агрессивно. А когда подаёт соперник, то, если мне удаётся хорошо принять, я могу быстро выйти вперёд и, возможно, атаковать на следующем ударе. Вот эти атакующие навыки в моей игре, думаю, недооценивают.

А по поводу стабильности — я говорил об этом после четвертьфинала с Юбэнксом. Есть много игроков, которые могут блестяще провести одну неделю. Он здорово выступил здесь. Вопрос, сможет ли он провести пять таких недель в году. Может, это выведет его в топ-70, топ-60 — в зависимости от того, будет ли в это время «Шлем» или турниры ATP-250. Или можно блестяще выступать 10 недель, и тогда, возможно, попадёшь в топ-20. Это самое сложное. Многие игроки здорово играют на Кубке Дэвиса. Я же скажу вот что: ладно, прекрасно, что вы можете так играть, но почему бы не попытаться играть так весь сезон? Ну да, весь сезон так играть никто не может. Но чем больше к этому стремишься, тем лучше становится твоя жизнь», — сказал Медведев на пресс-конференции.