Квитова: никогда не буду тренироваться, а буду просто играть матчи

Победительница Miami Open — 2023, 12-я ракетка мира чешка Петра Квитова рассказала, как свести к минимуму тренировки, но при этом найти свой уровень в матчах.

«Если я много тренируюсь, то просто устаю от тенниса в целом. А потом, когда нахожусь на игровой площадке, не так сильно наслаждаюсь игрой. Так что на самом деле мне нужен перерыв, чтобы не играть каждый день или проводить на корте столько часов. Мне нужно получить удовольствие от самого матча, в котором я могу сыграть очень хорошо.

Если мне нужно пойти тренироваться в течение часа, это время становится очень утомительным.

Может быть, я вообще никогда не буду тренироваться, а буду просто играть матчи (смеётся)», — рассказала Квитова в подкасте WTA.

В финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США) Петра Квитова одержала победу над казахстанской спортсменкой Еленой Рыбакиной. Встреча теннисисток завершилась со счётом 7:6 (16:14), 6:2.