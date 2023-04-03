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Елена Веснина оценила форму Даниила Медведева после пяти финалов АТР подряд

Елена Веснина оценила форму Даниила Медведева после пяти финалов АТР подряд
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина оценила форму россиянина Даниила Медведева после пяти финалов АТР подряд.

«Думаю, сам Даниил удивлён такому длинному отрезку. Теннисистам тяжело держать форму на протяжении трёх месяцев и играть каждый матч в свой лучший теннис. Конечно, немного удивлены, что он может долго держать себя в форме.

Это только доказывает его высокий уровень игры, уровень подготовки, который сказывается на его матчах. Даниил потрясающе умеет подстраиваться под условия, под каждого игрока. Это выдающийся отрезок Медведева», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Даниил Медведев одержал победу над итальянцем Янником Синнером в финале турнира серии «Мастерс» в Майами (США) со счётом 7:5, 6:3.

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