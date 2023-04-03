Медведев — о 6 победах над Синнером: наверное, я чуть лучше читаю его игру

Четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос об удачной серии очных противостояний с Янником Синнером (11-й номер рейтинга ATP). Россиянин обыграл итальянца во всех шести личных встречах, оформив очередную победу в рамках финала турнира серии «Мастерс» в Майами — 7:5, 6:3.
«Как удаётся регулярно его побеждать? Каким-то образом мои удары не позволяют ему… Я не делаю это специально. Не говорю себе перед матчем: так, проведу такой-то удар, чтобы у него были проблемы. Но во всех матчах, которые у нас были, мои удары не позволяют ему полностью проявить свою игру, то есть всё время делать виннерсы. Вот те его матчи с Карлосом (Алькарасом), Рублёвым, Руусувуори — он здорово бил по мячу, ему удавались невероятные виннерсы. Каким-то образом мои удары не позволяют ему делать то же самое. Может, я чуть лучше читаю его игру, заставляю его больше ошибаться. В этом сезоне он прибавил, ошибается всё меньше и меньше. Тот финал в Роттердаме был жёстким. Сегодня именно он сделал первый брейк. Он определённо прибавляет. Но надеюсь, что мне и впредь удастся создавать ему проблемы. Я уверен, что мы будем встречаться на поздних стадиях турниров — если мне самому удастся хорошо играть», — сказал Медведев на пресс-конференции.
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