Даниил Медведев ответил, ощущает ли к себе негатив в раздевалке из-за ситуации на Украине

Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил, чувствует ли негативное отношение со стороны других игроков в свой адрес из-за ситуации на Украине.
«В раздевалке я не сталкивался с негативом. Конечно, в интернете можно многое прочитать, и я стараюсь не углубляться, потому что мы получаем слишком много хейта в соцсетях. И чем больше углубляешься, тем больше проблем это может тебе принести.
А в раздевалке я с этим никогда не сталкивался. Я всегда говорил, что именно поэтому люблю ATP-тур: из 100 игроков, может, лишь 5–10 тебе не то чтобы не нравятся, но вы не дружите, но с остальными 90 я могу шутить, общаться, люди в туре легко друг с другом ладят, и мне это нравится», — сказал Медведев на пресс-конференции после победы в финале «Мастерса» в Майами (США).
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