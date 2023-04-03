Аслан Карацев потерпел поражение на старте грунтового турнира ATP-250 в Марракеше
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 562 815.
В стартовом матче Карацев (124-й номер рейтинга) проиграл 22-летнему итальянцу Франческо Пассаро (115-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:3, 3:6. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 25 минут. Карацев четыре раза подал навылет, допустил 13 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из десяти. На счету Пассаро три эйса, 13 двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из десяти.
Отметим, что для Карацева это шестое поражение подряд в текущем сезоне.
Пассаро во втором круге сразится с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Ришар Гаске (Франция, 6).
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