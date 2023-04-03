Видео: Арина Соболенко в откровенном наряде позирует на фотосессии
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Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла участие в новой фотосессии в роли модели. В социальных сетях появилось видео со съёмочной площадки.
Ранее Соболенко приняла участие в розыгрыше титула на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Арина (2) сенсационно проиграла 74-й ракетке мира румынке Соране Кырсте со счётом 4:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 27 минут. Чемпионкой турнира в Майами стала двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова.
А на прошедшем ранее турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) Соболенко (2) дошла до финала, где со счётом 6:7 (11:13), 4:6 проиграла чемпионке Уимблдона-2022 казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной (10).
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