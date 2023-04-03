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Эжени Бушар одержала первую победу в текущем сезоне и стала следующей соперницей Рахимовой

Эжени Бушар одержала первую победу в текущем сезоне и стала следующей соперницей Рахимовой
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Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).

В матче первого круга Бушар (WC) со счётом 6:3, 6:2 обыграла представительницу Швейцарии Илену Ин-Альбон (137-я ракетка мира). Примечательно, что это первая в текущем сезоне победа Бушар в туре. Ранее Эжени выступила в квалификациях двух турниров – в Окленде и на Открытом чемпионате Австралии, где терпела поражения в первых раундах.

Встреча Бушар с Ин-Альбон продлилась 1 час 19 минут. Эжени два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету швейцарки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем матче на турнире в Боготе Бушар встретится с россиянкой Камиллой Рахимовой (4).

Богота. 1-й круг
03 апреля 2023, понедельник. 20:05 МСК
Эжени Бушар
327
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Илена Ин-Альбон
137
Швейцария
Илена Ин-Альбон
И. Ин-Альбон
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