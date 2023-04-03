Эжени Бушар одержала первую победу в текущем сезоне и стала следующей соперницей Рахимовой

Бывшая пятая ракетка мира, канадская теннисистка Эжени Бушар вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).
В матче первого круга Бушар (WC) со счётом 6:3, 6:2 обыграла представительницу Швейцарии Илену Ин-Альбон (137-я ракетка мира). Примечательно, что это первая в текущем сезоне победа Бушар в туре. Ранее Эжени выступила в квалификациях двух турниров – в Окленде и на Открытом чемпионате Австралии, где терпела поражения в первых раундах.
Встреча Бушар с Ин-Альбон продлилась 1 час 19 минут. Эжени два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету швейцарки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
В следующем матче на турнире в Боготе Бушар встретится с россиянкой Камиллой Рахимовой (4).
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