Рууд: не думаю, что в этом сезоне повторю то, что сделал в 2022 году

Пятая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд рассказал об особенностях своего календаря на 2023 год и о том, как он счастлив дебютировать в крупнейшем португальском турнире.
«Я не первый раз в Португалии, но впервые на этом турнире. Условия больше похожи на то, что мы видим в Риме, Мадриде, на юге Европы. Корты похожи, и я всегда хотел играть здесь. Для меня было здорово, что соревнования попали на неделю перед Монте-Карло, потому что приятно иметь неделю встреч перед этим большим событием. Я очень мотивирован и счастлив быть здесь. Это моя любимая часть сезона, ты рядом с домом, играешь на грунте. Я не играл на этой поверхности с июля, должно быть, я заржавел, но у меня есть несколько дней на подготовку, и я взволнован.
Я надеюсь на хороший турнир и хорошие результаты на грунте. Это было не идеальное начало года, поэтому мне нужно повышать уровень, если хочу остаться на том же месте в рейтинге. Я надеюсь, что этот турнир станет успешным для меня.
Был ещё один год, в 2021 году, когда я не играл в Golden Swing, но у меня всё ещё был хороший сезон на грунте. Конечно, бывает по-другому, нужен особый период адаптации, но я чувствую себя хорошо после двух дней тренировок, и это отлично.
Мой сезон идёт не так, как мне хотелось бы. Не могу гарантировать, что это из-за предсезонки в феврале или из-за выставочного турне с Надалем. Мы этого никогда не узнаем. Я не думаю, что в этом сезоне повторю то, что сделал в 2022 году», — рассказал Рууд на пресс-конференции в Португалии.
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