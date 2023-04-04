Фабио Фоньини: смогу победить любого даже в 36 лет

‌Победитель девяти турниров ATP, бывшая девятая ракетка мира 36-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини признался, что переживает очень сложный момент в своей карьере.

«Я чувствовал себя очень хорошо. Я чувствую, что мне нужно играть матчи, мне нужно выигрывать матчи, потому что мой рейтинг упал до дерьма.

Я должен беспокоиться о своём теннисе. Если я буду хорошо играть, то смогу победить любого даже в 36 лет. Мне нечего никому доказывать.

Если честно, я переживаю трудные времена, многое изменилось в моей жизни, мне 36 лет, и психологически всё сложнее. Бывают дни, когда мне многое не нравится. Это часть жизненного цикла, и мы должны принять это, но я чувствую, что играю хорошо и что победы могут прийти снова. Мой рейтинг очень плохой, но я знаю, что в хороший день я могу победить любого», – рассказал Фоньини в интервью Bolamarela.

На Открытом чемпионате Австралии — 2023 Фоньини проиграл в матче первого круга австралийцу Танаси Коккинакису. Также итальянец травмировал левую стопу.