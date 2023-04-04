Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль не сыграет в турнире «Мастерс» в Монте-Карло

Надаль не сыграет в турнире «Мастерс» в Монте-Карло
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сказал, что не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Привет всем, я ещё не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть в одном из важнейших турниров в моей карьере, в Монте-Карло. Я пока не в состоянии играть с максимальными гарантиями и продолжаю процесс подготовки, надеясь скоро вернуться», — сообщил Надаль на официальной странице в «Твиттере».

Отметим, что ранее в официальных социальных сетях турнира в Монте-Карло появилась информация, что Надаль подтвердил своё участие в соревнованиях. Соревнования пройдут в Монте-Карло с 9 по 16 апреля.

Материалы по теме
Рафаэль Надаль: не могу подтвердить, что буду играть в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023