Надаль не сыграет в турнире «Мастерс» в Монте-Карло

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сказал, что не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Привет всем, я ещё не готов соревноваться на высшем уровне. Я не смогу сыграть в одном из важнейших турниров в моей карьере, в Монте-Карло. Я пока не в состоянии играть с максимальными гарантиями и продолжаю процесс подготовки, надеясь скоро вернуться», — сообщил Надаль на официальной странице в «Твиттере».

Отметим, что ранее в официальных социальных сетях турнира в Монте-Карло появилась информация, что Надаль подтвердил своё участие в соревнованиях. Соревнования пройдут в Монте-Карло с 9 по 16 апреля.