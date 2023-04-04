Алькарас снялся с турнира в Монте-Карло
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Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что не примет участие в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) из-за травмы руки и дискомфорта в спине.
«У меня посттравматический артрит левой руки и мышечный дискомфорт в позвоночнике, который нуждается в покое. До встречи в 2024 году!
После двух месяцев соревнований я рад вернуться домой, но мне грустно, что я закончил свой полуфинальный матч в Майами с физическим дискомфортом. После сегодняшнего посещения моего врача и прохождения обследования я не смогу поехать в Монте-Карло, чтобы начать турнир на грунтовом корте», — написал Алькарас на официальной странице в «Твиттере».
Соревнования пройдут в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля.
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