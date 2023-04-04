Теннисистка Вихлянцева рассказала о главных достижениях в жизни

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева рассказала о самых значимых достижениях в своей жизни.

«Когда я стала 54-й в мировом рейтинге в 2017 году, я даже не оплачивала членский взнос ITF, я играла только турниры WTA-тура. Такое очень редко бывает, обычно едут на более мелкие турниры, чтобы набрать баллы. Тем не менее для меня тот год был самым успешным.

Самое главное достижение для каждого вида спорта — своё. Но для меня это была мечта выступить на Олимпиаде и выиграть золотую медаль. Занимать 54-ю строчку в мировом рейтинге в те времена, когда выступали Серена Уильямс, Мария Шарапова, Ана Иванович, была такая плеяда, мне кажется, что хорошее достижение.

Также считаю достижениями: финал турнира WTA, полуфиналы крупных турниров, выходы в основную сетку и проход, первый круг — в Австралии два раза. Победа на парном турнире в Бостаде. Ещё выступление за сборную России. Я проиграла всего один матч, все остальные выиграла. В Польше нам нужно было выиграть у всех, чтобы идти дальше. Три матча, когда меня ставили первым номером, хотя я была пятым по рейтингу, я выиграла, включая матч с Игой Свёнтек, которая сейчас первая ракетка мира. Эти первые победы на турнирах кубковых важны. Ты понимаешь, что отстаиваешь не только себя и свои интересы, за тобой стоит вся страна», — сказала Вихлянцева в интервью изданию «Блокнот Волгоград».