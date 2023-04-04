Тим одержал первую победу за пять матчей и вышел в следующий круг турнира в Эшториле

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
В стартовом матче на турнире Тим обыграл соотечественника Себастьяна Офнера в трёх сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. По ходу игры Тим четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 16. На счету Офнера два эйса, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Следующей соперником Доминика Тима на турнире в Португалии станет 39-я ракетка мира, американец Бен Шелтон.
Грунтовый турнир категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) проходит с 3 по 9 апреля. Общий призовой фонд соревнований превышает $ 560 тыс. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс.
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