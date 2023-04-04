Диана Шнайдер вышла в следующий круг турнира в Чарльстоне

95-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.

В стартовом матче на турнире российская теннисистка обыграла 56-ю ракетку мира американку Алисию Паркс со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Шнайдер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Паркс три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В матче следующего круга на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне Диана Шнайдер встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.