Диана Шнайдер вышла в следующий круг турнира в Чарльстоне
Поделиться
95-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.
В стартовом матче на турнире российская теннисистка обыграла 56-ю ракетку мира американку Алисию Паркс со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Шнайдер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Паркс три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
В матче следующего круга на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне Диана Шнайдер встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.
Комментарии
- 4 апреля 2023
-
19:49
-
19:41
-
18:52
-
16:47
-
15:19
-
15:01
-
14:35
-
13:51
-
13:15
-
12:40
-
10:57
-
10:51
-
10:30
-
01:41
-
00:49
-
00:41
- 3 апреля 2023
-
22:49
-
22:17
-
22:04
-
21:07
-
20:42
-
20:17
-
19:28
-
19:06
-
18:42
-
18:22
-
14:46
-
14:00
-
13:20
-
13:01
-
12:03
-
12:01
-
10:51
-
10:46
-
10:18
Партнерский контент