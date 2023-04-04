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Диана Шнайдер вышла в следующий круг турнира в Чарльстоне

Диана Шнайдер вышла в следующий круг турнира в Чарльстоне
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95-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.

В стартовом матче на турнире российская теннисистка обыграла 56-ю ракетку мира американку Алисию Паркс со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут. Шнайдер два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Паркс три эйса, семь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В матче следующего круга на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне Диана Шнайдер встретится с соотечественницей Вероникой Кудерметовой.

Чарльстон. 1-й круг
04 апреля 2023, вторник. 18:05 МСК
Алисия Паркс
56
США
Алисия Паркс
А. Паркс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Диана Шнайдер
95
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
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