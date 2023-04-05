Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе

Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе
Комментарии

150-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).

В стартовом для себя матче Аванесян обыграла представительницу Италии Сару Эррани со счётом 6:1, 6:0. Встреча продлилась 50 минут. Аванесян два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, одна двойная ошибка ини одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем раунде Аванесян сразится с американской теннисисткой Питон Стирнс.

Призовой фонд турнир в Боготе составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является немка Татьяна Мария.

Богота. 1-й круг
05 апреля 2023, среда. 01:10 МСК
Элина Аванесян
150
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		0  
         
Сара Эррани
78
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023