Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе
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150-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).
В стартовом для себя матче Аванесян обыграла представительницу Италии Сару Эррани со счётом 6:1, 6:0. Встреча продлилась 50 минут. Аванесян два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, одна двойная ошибка ини одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В следующем раунде Аванесян сразится с американской теннисисткой Питон Стирнс.
Призовой фонд турнир в Боготе составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является немка Татьяна Мария.
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