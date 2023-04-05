Элина Аванесян вышла во второй круг турнира WTA-250 в Боготе

150-я ракетка мира, российская теннисистка Элина Аванесян вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия).

В стартовом для себя матче Аванесян обыграла представительницу Италии Сару Эррани со счётом 6:1, 6:0. Встреча продлилась 50 минут. Аванесян два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, одна двойная ошибка ини одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В следующем раунде Аванесян сразится с американской теннисисткой Питон Стирнс.

Призовой фонд турнир в Боготе составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является немка Татьяна Мария.