Азаренко вышла в третий круг турнира WTA-500 в Чарльстоне, где сыграет с Анной Калинской

18-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.

В матче второго круга турнира белорусская теннисистка обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. По ходу игры Азаренко ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Стивенс три подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнт из восьми.

Следующей соперницей Виктории Азаренко на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне станет российская теннисистка Анна Калинская, ранее обыгравшая француженку Ализе Корне.