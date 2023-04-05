Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Азаренко вышла в третий круг турнира WTA-500 в Чарльстоне, где сыграет с Анной Калинской

Азаренко вышла в третий круг турнира WTA-500 в Чарльстоне, где сыграет с Анной Калинской
Аудио-версия:
Комментарии

18-я ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), призовой фонд которого превышает $ 780 тыс.

В матче второго круга турнира белорусская теннисистка обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 3 минуты. По ходу игры Азаренко ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти. На счету Стивенс три подачи навылет, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнт из восьми.

Следующей соперницей Виктории Азаренко на турнире категории WTA-500 в Чарльстоне станет российская теннисистка Анна Калинская, ранее обыгравшая француженку Ализе Корне.

Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 02:10 МСК
Виктория Азаренко
18
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 2
         
Слоан Стивенс
50
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023