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Дарья Касаткина одержала разгромную победу на старте грунтового турнира в Чарльстоне

Дарья Касаткина одержала разгромную победу на старте грунтового турнира в Чарльстоне
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина уверенно вышла в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В стартовом для себя матче Касаткина (3) со счётом 6:2, 6:1 обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл. Продолжительность матча составила 51 минуту. Касаткина один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Бренгл ни одного эйса, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За место в четвертьфинале Касаткина поборется с победительницей матча Кристина Бушкэ (Испания) — Бернарда Пера (США).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 18:05 МСК
Мэдисон Бренгл
92
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1  
6 		6  
         
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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