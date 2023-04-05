Медведев, Рублёв, Циципас и Норри рассказали, с чем у них ассоциируется Монте-Карло

Организаторы грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) поинтересовались у теннисистов, с чем у них ассоциируется Монте-Карло. Их видеоответы они опубликовали в своих социальных сетях.

В ролик попали чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев, третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, олимпийский чемпион 2020 года в миксте россиянин Андрей Рублёв и первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри.

Медведев. Казино, роскошные машины и место подлинного спокойствия.

Циципас. Для меня это дом. Здесь я выигрывал «Мастерсы» в 2021 и 2022 годах и надеюсь сделать это в третий раз в этом году.

Рублёв. Классная терраса в отеле с отличным видом.

Норри. Чистейшая вода и горы.

«Мастерс» в Монте-Карло 2023 года пройдёт с 9 по 16 апреля.