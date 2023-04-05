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Паула Бадоса стала следующей соперницей 19-летней Дианы Шнайдер на турнире в Чарльстоне

Паула Бадоса стала следующей соперницей 19-летней Дианы Шнайдер на турнире в Чарльстоне
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса пробилась в третий круг грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго раунда Бадоса (12) одолела финалистку US Open – 2021 канадку Лейлу Фернандес со счётом 7:5, 7:6 (8:6). Встреча продлилась 1 час и 53 минуты. Бадоса четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из десяти. На счету Фернандес один эйс, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Чарльстон. 2-й круг
05 апреля 2023, среда. 18:05 МСК
Паула Бадоса
33
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 8  
5 		6 6  
         
Лейла Фернандес
51
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

За место в четвертьфинале Бадоса сразится с 19-летней россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее сенсационно обыграла 13-й номер рейтинга соотечественницу Веронику Кудерметову.

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

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