Андрей Ватутин проиграл Бенжамену Бонзи в первом круге турнира в Марракеше

30-летний российский теннисист Андрей Ватутин не сумел преодолеть барьер первого круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).
В матче первого раунда лаки-лузер Ватутин уступил 50-й ракетке мира французскому теннисисту Бенжамену Бонзи (7) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 23 минуты без учёта перерыва на дождь. Ватутин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Бонзи пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.
Во втором круге Бонзи встретится с ещё одним российским игроком, Павлом Котовым (114-я ракетка мира).
Призовой фонд турнира в Марракеше составил € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.
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