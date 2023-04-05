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Андрей Ватутин проиграл Бенжамену Бонзи в первом круге турнира в Марракеше

Андрей Ватутин проиграл Бенжамену Бонзи в первом круге турнира в Марракеше
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30-летний российский теннисист Андрей Ватутин не сумел преодолеть барьер первого круга на грунтовом турнире категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче первого раунда лаки-лузер Ватутин уступил 50-й ракетке мира французскому теннисисту Бенжамену Бонзи (7) со счётом 3:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 23 минуты без учёта перерыва на дождь. Ватутин ни разу не подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Бонзи пять эйсов, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Во втором круге Бонзи встретится с ещё одним российским игроком, Павлом Котовым (114-я ракетка мира).

Призовой фонд турнира в Марракеше составил € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.

Марракеш. 1-й круг
05 апреля 2023, среда. 19:40 МСК
Алексей Ватутин
295
Россия
Алексей Ватутин
А. Ватутин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Бенжамен Бонзи
50
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
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