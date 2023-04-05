Диана Шнайдер прокомментировала неожиданную победу над Кудерметовой в Чарльстоне
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95-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала неожиданную победу в матче с 13-й ракеткой мира соотечественницей Вероникой Кудерметовой во втором круге турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу 19-летней Шнайдер. Для Дианы это первая в карьере победа над игроком из топ-20 рейтинга WTA.
«Рада, что сегодня удалось обыграть Веронику, я считаю её хорошим, топовым игроком. Довольна, что мне удалось показать достойный уровень, удерживать фокус всю игру, бороться за каждый гейм», — сказала Шнайдер в эфире «Больше».
За место в четвертьфинале Шнайдер поборется с бывшей второй ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой.
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