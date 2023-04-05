Борис Беккер оценил шансы Алькараса приблизиться к статусу Федерера, Надаля и Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер оценил перспективы испанца Карлоса Алькараса приблизиться к статусу игроков «Большой тройки» (Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича).

«Они были не только теннисными героями, но и в целом спортивными героями, феноменами культуры.

Алькарас потрясающий, он здорово играет, хорошо выглядит, он полноценная суперзвезда тенниса. Но просто играть в теннис мало. Нужно защищать титулы, представлять свою страну, попадать в истории, о существовании которых ты и не представлял. Нужно быть очень осторожным. Никто не идеален, и нужно понимать, что эти теннисисты – тоже люди. И люди допускают ошибки», — приводит слова Беккера Tennis Majors.