«Ты не только GOAT». Фрэнсис Тиафо опубликовал совместное фото с Леброном Джеймсом

15-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо опубликовал в социальных сетях совместное фото со звёздным баскетболистом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

Тиафо посетил матч регулярного чемпионата НБА, где «Лейкерс» на выезде со счётом 134:109 обыграли «Хьюстон Рокетс».

Фото: из личного архива Фрэнсиса Тиафо

«Всегда честь для меня, Леброн. Ты не только GOAT (Greatest Of All Time – «Величайший из всех времён»), но и просто один из самых настоящих парней здесь. Все любят тебя», — подписал фото Тиафо.

Тиафо находится в Хьюстоне (США), где с 3 по 9 апреля пройдёт грунтовый турнир категории ATP-250. Тиафо посеян на нём под первым номером, его первым соперником станет 152-я ракетка мира соотечественник Стив Джонсон (WC).