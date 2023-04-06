Свёнтек — Шиффрин: хочешь увидеть меня на Уимблдоне, приезжай только на первую неделю

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек в своих социальных сетях провела прямой эфир с двукратной олимпийской чемпионкой, американской горнолыжницей Микаэлой Шиффрин.
Во время беседы спортсменки договорились о том, что однажды сыграют в паре. Также Шиффрин сказала, что всегда мечтала приехать на Уимблдон, на что Свёнтек ответила ей в шутливой форме: «Если хочешь посмотреть на меня на Уимблдоне, то приезжай только на первую неделю. Возможно, ко второй меня там уже не будет».
Напомним, Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», на котором польская теннисистка не проходила дальше четвёртого круга. В 2023 году соревнования пройдут с 3 по 16 июля.
Ранее Свёнтек снялась с завершившегося недавно турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Причиной такого решения стала травма ребра, которую она получила на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США), где дошла до полуфинальной стадии, уступив Елене Рыбакиной.
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