Свёнтек — Шиффрин: хочешь увидеть меня на Уимблдоне, приезжай только на первую неделю

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек в своих социальных сетях провела прямой эфир с двукратной олимпийской чемпионкой, американской горнолыжницей Микаэлой Шиффрин.

Во время беседы спортсменки договорились о том, что однажды сыграют в паре. Также Шиффрин сказала, что всегда мечтала приехать на Уимблдон, на что Свёнтек ответила ей в шутливой форме: «Если хочешь посмотреть на меня на Уимблдоне, то приезжай только на первую неделю. Возможно, ко второй меня там уже не будет».

Напомним, Уимблдон – единственный турнир «Большого шлема», на котором польская теннисистка не проходила дальше четвёртого круга. В 2023 году соревнования пройдут с 3 по 16 июля.

Ранее Свёнтек снялась с завершившегося недавно турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Причиной такого решения стала травма ребра, которую она получила на соревнованиях в Индиан-Уэллсе (США), где дошла до полуфинальной стадии, уступив Елене Рыбакиной.