Паула Бадоса: я за трэш-ток в теннисе, но не знаю, выдержат ли это женщины

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса выступила за трэш-токи в теннисе.
«Я за. Традиционно в теннисе принято вести себя предельно вежливо, но почему бы не ввести такой элемент? Это новое поколение спортсменов, оно может быть другим, более развязным и весёлым. Но я не знаю, выдержат ли это женщины. Может быть, они принимают высказывания в свой адрес ближе к сердцу, но в мужском теннисе такое точно стоит ввести», — приводит слова Бадосы Tennis Channel.
Напомним, ранее Бадоса одержала победу в матче второго раунда грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) с канадкой Лейлой Фернандес. За место в четвертьфинале Бадоса сразится с 19-летней россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее сенсационно обыграла 13-й номер рейтинга соотечественницу Веронику Кудерметову.
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