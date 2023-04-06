Бадоса: мы с Соболенко, Азаренко и Рыбакиной соперничаем, но нас можно назвать подругами

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса рассказала о взаимоотношениях с другими теннисистками.

«Мы видимся в течение всего года. Конечно, мы соперницы, но в то же время у нас много общего. Это касается Соболенко, Азаренко и Рыбакину. Прекрасно, что такие прекрасные теннисистки есть среди нас. Конечно же, мы соперничаем, но нас можно назвать подругами», — приводит слова Бадосы Tennis Up To Date.

Напомним, ранее Бадоса одержала победу в матче второго раунда грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) с канадкой Лейлой Фернандес. За место в четвертьфинале Бадоса сразится с 19-летней россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее сенсационно обыграла 13-й номер рейтинга соотечественницу Веронику Кудерметову.