Свёнтек: отстранять россиян сейчас было бы несправедливо, это надо было сделать год назад

Первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек ответила на вопрос об участии российских и белорусских теннисистов в международных соревнованиях.
«Вопрос с отстранением рассматривался вначале, но теннис не пошёл по этому пути. Сейчас было бы несправедливо так поступать по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что это решение должно было быть принято ещё год назад.
Я считаю, что теннис с самого начала мог бы лучше показать всем, что теннисисты против военных действий. Мне кажется, WTA и ATP могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и позволить рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряжённая», — приводит слова Свёнтек BBC.
Напомним, после начала событий на Украине в 2022 году теннисистам из России и Беларуси запретили участвовать в Уимблдоне, однако позволили выступать в других турнирах ATP и WTA под нейтральным флагом. В 2023-м организаторы Уимблдона отменили своё решение, также допустив россиян и белорусов.
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