Хольгер Руне рассказал о кумирах детства в теннисе

Восьмая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне рассказал о кумирах детства и подчеркнул сильные стороны других теннисистов.

«Сначала я был фанатом Рафы Надаля. Тогда он был номером один. В моей комнате висели плакаты Рафы. Потом я стал фанатом Роджера Федерера, а позже следил за многими другими теннисистами. Чтобы быть более конкретным, скажу, что я большой поклонник удара справа Вердаско, удара слева Зверева, умения Новака возвращаться в игру, движений Роджера, боевого характера Рафы и многих других. Больше всего из бывших теннисистов хотел бы сыграть с Федерером. Он самый элегантный игрок, которого я когда-либо видел на теннисном корте. Это было бы потрясающе», — приводит слова Руне Gio.