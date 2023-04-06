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Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, уверенно обыграв Бена Шелтона

Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, уверенно обыграв Бена Шелтона
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Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче второго круга текущая 111-я ракетка мира Тим уверенно обыграл 20-летнего американца Бена Шелтона (8) (39-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Их встреча продлилась 1 час и 3 минуты. Тим один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Шелтона ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) — Кентен Алис (Франция).

Отметим, что в Эшториле Тим одержал две победы подряд впервые с октября 2022 года. Тогда он дошёл до полуфинала соревнований в Антверпене. После этого австриец выиграл 2 из 12 матчей.

Эшторил. 2-й круг
06 апреля 2023, четверг. 15:35 МСК
Доминик Тим
111
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Бен Шелтон
39
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
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