Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, уверенно обыграв Бена Шелтона

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

В матче второго круга текущая 111-я ракетка мира Тим уверенно обыграл 20-летнего американца Бена Шелтона (8) (39-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Их встреча продлилась 1 час и 3 минуты. Тим один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Шелтона ни одного эйса, пять двойных ошибок и один реализованных брейк-пойнт.

Следующим соперником Тима станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) — Кентен Алис (Франция).

Отметим, что в Эшториле Тим одержал две победы подряд впервые с октября 2022 года. Тогда он дошёл до полуфинала соревнований в Антверпене. После этого австриец выиграл 2 из 12 матчей.