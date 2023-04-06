Хольгер Руне опубликовал забавные фото с Новаком Джоковичем в Монте-Карло

Восьмая ракетка мира, 19-летний датский теннисист Хольгер Руне опубликовал в социальных сетях забавные фото с совместной тренировки с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Фото: из личного архива Хольгера Руне

Фото: из личного архива Хольгера Руне

«Всегда вдохновляешь меня, особенно когда стоишь по ту сторону корта», — подписал фото Руне.

И Руне, и Джокович в данный момент находятся в Монте-Карло (Монако), где с 9 по 16 апреля пройдёт грунтовый турнир серии «Мастерс».

Ранее Джокович пропустил крупные турниры серии Sunshine Double — «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами — из-за проблем со въездом в страну. Американское правительство пока не разрешает въезд в Штаты невакцинированным путешественникам, однако серб сможет приехать на US Open, к тому времени правила въезда скорректируют.