Теннисистка Потапова совершит символический удар в матче РПЛ «Спартак» — «Динамо»

25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова совершит символический удар по мячу перед стартовым свистком в матче РПЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва), который пройдёт 8 апреля.
«В субботу я буду делать первый удар по мячу с центра поля в матче «Спартак» — «Динамо». Потом ещё три интервью: с диктором на сцене и с медиа «Спартака». В общем, обычные медиаактивности. А ещё мне шарфик дадут. Хотя шарфик лежит с матча, когда «Спартак» играл с «Рубином». Помню, тогда шёл дождь, было очень холодно. Сегодня шкаф открываю, и там этот шарф. А он ещё с капюшоном. 2016 год что ли был, не помню», — сказала Потапова в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Даниилом Сальниковым и Софией Колодкиной.
Ранее Потапова вышла на матч третьего круга Индиан-Уэллса с представительницей США Джессикой Пегулой (третья ракетка мира) в футболке «Спартака», что вызвало многочисленную критику со стороны иностранных экспертов, а также первой ракетки мира Иги Свёнтек, увидевших в этом жест поддержки российского правительства в ситуации с Украиной. WTA вынесла россиянке официальное предупреждение.
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