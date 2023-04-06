19-летняя Диана Шнайдер потерпела поражение от Паулы Бадосы на турнире в Чарльстоне

95-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче третьего круга 19-летняя Шнайдер проиграла бывшей второй ракетке мира испанке Пауле Бадосе (12) со счётом 1:6, 3:6. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бадосы пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

За место в полуфинале Бадоса сразится с победительницей матча Джессика Пегула (США, 1) — Ирина Бегу (Румыния, 15).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.