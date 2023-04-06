Россиянка Элина Аванесян не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Боготе

150-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который продлится до 9 апреля.

В матче второго круга Аванесян со счётом 4:6, 1:6 проиграла представительнице США Питон Стирнс (116-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Аванесян четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Стирнс два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем раунде Стирнс предстоит встреча с победительницей матча Мирьям Бьёрклунд (Швеция) — Тамара Зиданшек (Словения).

Призовой фонд турнира в Боготе составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является немка Татьяна Мария.