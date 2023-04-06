Россиянка Элина Аванесян не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Боготе

150-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который продлится до 9 апреля.
В матче второго круга Аванесян со счётом 4:6, 1:6 проиграла представительнице США Питон Стирнс (116-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Аванесян четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Стирнс два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.
В следующем раунде Стирнс предстоит встреча с победительницей матча Мирьям Бьёрклунд (Швеция) — Тамара Зиданшек (Словения).
Призовой фонд турнира в Боготе составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является немка Татьяна Мария.
- 6 апреля 2023
-
19:39
-
19:31
-
19:18
-
18:24
-
17:52
-
16:40
-
14:19
-
12:09
-
11:01
-
10:16
-
10:14
-
02:42
-
00:41
-
00:22
- 5 апреля 2023
-
23:53
-
22:50
-
22:48
-
22:33
-
22:28
-
21:47
-
21:10
-
20:28
-
20:06
-
19:41
-
19:31
-
18:58
-
11:25
-
10:17
-
04:23
-
02:22
-
02:19
- 4 апреля 2023
-
22:48
-
19:49
-
19:41
-
18:52