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Россиянка Элина Аванесян не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Боготе

Россиянка Элина Аванесян не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира в Боготе
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150-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян не сумела пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который продлится до 9 апреля.

В матче второго круга Аванесян со счётом 4:6, 1:6 проиграла представительнице США Питон Стирнс (116-я ракетка мира). Встреча продлилась 1 час и 31 минуту. Аванесян четыре раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Стирнс два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 16 заработанных.

В следующем раунде Стирнс предстоит встреча с победительницей матча Мирьям Бьёрклунд (Швеция) — Тамара Зиданшек (Словения).

Призовой фонд турнира в Боготе составил $ 259 303. Его действующей чемпионкой является немка Татьяна Мария.

Богота. 2-й круг
06 апреля 2023, четверг. 18:05 МСК
Питон Стирнс
116
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Элина Аванесян
150
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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