Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, обыграв Бонзи

114-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче второго круга Котов со счётом 6:0, 7:6 (7:2) обыграл 50-ю ракетку мира представителя Франции Бенжамена Бонзи (7). Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Котов два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Бонзи один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в полуфинал турнира в Марракеше Котов сразится с представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом.

Призовой фонд турнира в Марракеше составил € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.