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Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, обыграв Бонзи

Павел Котов вышел в четвертьфинал турнира в Марракеше, обыграв Бонзи
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114-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко).

В матче второго круга Котов со счётом 6:0, 7:6 (7:2) обыграл 50-ю ракетку мира представителя Франции Бенжамена Бонзи (7). Встреча продлилась 1 час и 27 минут. Котов два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из десяти. На счету Бонзи один эйс, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

За выход в полуфинал турнира в Марракеше Котов сразится с представителем Австралии Кристофером О'Коннеллом.

Призовой фонд турнира в Марракеше составил € 562 815. Его действующим чемпионом является бельгиец Давид Гоффен.

Марракеш. 2-й круг
06 апреля 2023, четверг. 19:20 МСК
Павел Котов
114
Россия
Павел Котов
П. Котов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
0 		6 2  
         
Бенжамен Бонзи
50
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи
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