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Энди Маррей опубликовал редкие фото с женой и детьми

Энди Маррей опубликовал редкие фото с женой и детьми
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей опубликовал в социальных сетях редкие семейные снимки.

У 35-летнего Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон. В марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.

Фото: из личного архива Энди Маррея

Фото: из личного архива Энди Маррея

Фото: из личного архива Энди Маррея

«Только завершил отличную тренировочную неделю с моей командой и семьёй в Марбелье. Какое же прекрасное место. Большое спасибо за заботу о нас. Сейчас я на пути на «Мастерс» в Монте-Карло, где выступлю впервые с 2017 года! Пожелайте мне удачи», — подписал фото Маррей.

Грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 9 по 16 апреля. Маррей попал в основную сетку турнира после снятия канадца Дениса Шаповалова.

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