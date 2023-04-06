Энди Маррей опубликовал редкие фото с женой и детьми

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей опубликовал в социальных сетях редкие семейные снимки.
У 35-летнего Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон. В марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок, пол и имя которого не разглашаются.
Фото: из личного архива Энди Маррея
Фото: из личного архива Энди Маррея
Фото: из личного архива Энди Маррея
«Только завершил отличную тренировочную неделю с моей командой и семьёй в Марбелье. Какое же прекрасное место. Большое спасибо за заботу о нас. Сейчас я на пути на «Мастерс» в Монте-Карло, где выступлю впервые с 2017 года! Пожелайте мне удачи», — подписал фото Маррей.
Грунтовый «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 9 по 16 апреля. Маррей попал в основную сетку турнира после снятия канадца Дениса Шаповалова.
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