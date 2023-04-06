Сапата-Миральес подарил Хуркачу цветок за красивый дропшот по ходу их матча в Эшториле
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43-я ракетка мира испанский теннисист Бернабе Сапата-Миральес пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).
В матче второго круга Сапата-Миральес неожиданно обыграл 12-ю ракетку мира поляка Хуберта Хуркача (2) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 6:2. Их встреча продлилась 2 часа 29 минут. Испанец два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Хуркача семь эйсов, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из 12.
По ходу матча в решающем сете Хуркач выполнил красивый дропшот, после которого испанец сорвал цветок с клумбы возле корта и подарил его поляку.
Следующим соперником Бернабе станет шестой сеяный серб Миомир Кецманович.
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