Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), который продлится до 9 апреля.
В матче третьего круга Касаткина (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграла представительницу США Бернарду Перу. Продолжительность поединка составила 1 час и 33 минуты. Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Перы один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
За путёвку в полуфинал соревнований Касаткина сразится с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 8) – Мэдисон Кис (США, 9).
Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.
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