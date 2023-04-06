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Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне

Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвертьфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), который продлится до 9 апреля.

В матче третьего круга Касаткина (3) со счётом 6:3, 7:6 (7:3) обыграла представительницу США Бернарду Перу. Продолжительность поединка составила 1 час и 33 минуты. Касаткина три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Перы один эйс, шесть двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

За путёвку в полуфинал соревнований Касаткина сразится с победительницей матча Магда Линетт (Польша, 8) – Мэдисон Кис (США, 9).

Призовой фонд соревнований в Чарльстоне составил $ 780 637. Его действующей чемпионкой является швейцарка Белинда Бенчич.

Чарльстон. 3-й круг
06 апреля 2023, четверг. 22:05 МСК
Бернарда Пера
38
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3  
6 		7 7  
         
Дарья Касаткина
8
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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