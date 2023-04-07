Ига Свёнтек: уважаю Касаткину за то, что она высказывается о ситуации на Украине

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о российских теннисистах, которые не скрывают своего отношения к ситуации на Украине.

«Конечно, легко об этом говорить, но, когда сталкиваешься с людьми лицом к лицу, ситуация несколько иная. Например, я пожала руку Дарье Касаткиной – она сразу открыто сказала, что мечтает, чтобы всё скорее закончилось. Я это очень уважаю, потому что для российских спортсменов это смелое высказывание. Они в очень сложной ситуации, и иногда им тяжело высказываться», — приводит слова Свёнтек BBC.

Напомним, после начала событий на Украине в 2022 году теннисистам из России и Беларуси запретили участвовать в Уимблдоне, однако позволили выступать в других турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. В 2023-м организаторы Уимблдона отменили своё решение, также допустив россиян и белорусов.