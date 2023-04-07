Бадоса — о Шнайдер: сумасшедший форхенд, физически мощная, её ждёт потрясающее будущее

Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса похвалила 19-летнюю российскую теннисистку Диану Шнайдер после встречи с ней в третьем круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

Напомним, Бадоса (12) обыграла 95-ю ракетку мира Шнайдер со счётом 6:1, 6:3. Встреча продлилась 1 час 17 минут. Шнайдер один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Бадосы пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из десяти.

«У неё сумасшедший форхенд, она очень мощная в физическом плане, впереди её ждёт потрясающее будущее», — приводит слова Бадосы пресс-служба WTA.

По ходу турнира Шнайдер сенсационно обыграла 13-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3.