Бадоса: играть под наблюдением Надаля — самое сложное. Рафа — мой кумир с пяти лет
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Бывшая вторая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса призналась, что ей было трудно играть под наблюдением Рафаэля Надаля на турнире United Cup.
«Играть под наблюдением Рафы — самое сложное. Во время одного из матчей я молилась, чтобы он не пришёл, но он появился. Я сказала себе: «Не думай о том, что Рафа смотрит». Но это всё равно было тяжело. Рафа — мой кумир с пяти лет», — приводит слова Бадосы Tennis Channel.
Напомним, ранее Бадоса (12) обыграла 95-ю ракетку мира российскую теннисистку Диану Шнайдер со счётом 6:1, 6:3 в матче третьего круга грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). По ходу турнира Шнайдер сенсационно обыграла 13-ю ракетку мира соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3.
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