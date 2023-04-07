Онс Жабер: почему соперницы обожают меня? Я им угрожаю

Четвёртая ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер рассказала о хороших отношениях с соперницами.

«Почему соперницы обожают меня? Я им угрожаю (смеётся). Я говорю им: «Ты знаешь, что я с тобой сделаю, если не будешь хорошо обо мне говорить». Если серьёзно, теннис — это теннис. Человеческие взаимоотношения важны для меня. Мы стараемся сохранять человечность на соревнованиях. Иногда игроки забывают, что это всего лишь теннисный матч. Прекрасно, когда мы проводим время вместе, улыбаемся и хорошо относимся друг к другу. Сильнейшая спортсменка выигрывает, и я рада за неё, она молодец. Только мы знаем, что происходит внутри нашего сообщества. Я прекрасно знаю, какие усилия прикладывает каждая из моих соперниц», — приводит слова Жабер Tennis Channel.