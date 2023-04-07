Завершившая карьеру из-за травм Робсон: если Надаль не будет осторожен, может быть рецидив

Бывшая 27-я ракетка мира британская теннисистка Лора Робсон, завершившая карьеру в 28 лет из-за травм, высказалась о состоянии испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Экс первая ракетка мира ранее снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

«Последние травмы, которые были у меня, приходились на область живота и бедра. После них труднее всего восстановиться. Если Рафаэль не будет осторожен, может произойти рецидив. Если он резко перейдёт к интенсивной подготовке после недель без игры, травмы могут вернуться. Я буду следить за скоростью первой подачи Надаля, потому что это позволит увидеть, насколько сильно ему приходится вкладываться в это действие.

Если смотреть на движения Рафы, можно понять, что его мастерство всё ещё при нём. Но вопрос в том, выдержит ли его тело? Надеюсь, выдержит, потому что наблюдать за ним на грунте в 100% готовности — это волшебно», — приводит слова Робсон Eurosport.

Напомним, Надаль получил травму во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт.