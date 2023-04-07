Корда снялся с турнира «Мастерс» в Монте-Карло

Американский теннисист, 27-я ракетка мира Себастьян Корда не примет участия в грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).
Об этом сообщили в социальных сетях организаторы турнира.
Вместо Корды в основную сетку попал шведский теннисист Микаэль Имер, 53-я ракетка мира. Американец не принимал участия в турнирах с Australian Open, который проходил в январе.
Напомним, ранее четыре игрока топ-уровня снялись со стартующего на ближайшей неделе турнира «Мастерс». Несколько дней назад это сделали испанцы Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и канадцы Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов.
Соревнования грунтового турнира серии «Мастерс» пройдут в Монте-Карло (Монако) с 9 по 16 апреля. Действующим победителем турнира является теннисист из Греции Стефанос Циципас.
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