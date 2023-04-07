Доминик Тим и Лоренцо Сонего получили уайлд-кард на «Мастерс» в Монте-Карло
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Организаторы грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) объявили имена обладателей уайлд-кард. Ими стали чемпион US Open – 2020 австрийский теннисист Доминик Тим и итальянский спортсмен Лоренцо Сонего.
Напомним, теннисный турнир в Монте-Карло пройдёт с 8 по 16 апреля. Победителем прошлогоднего розыгрыша соревнований стал греческий теннисист Стефанос Циципас.
Напомним, Тим, занимающий 111-е место в мировом рейтинге, накануне вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Австрийский спортсмен обыграл американца Бена Шелтона (8) (39-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2. Следующим соперником Тима на турнире станет победитель матча Роберто Баутиста-Агут (Испания, 4) — Кентен Алис (Франция).
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