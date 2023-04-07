Рублёв: тёмная лошадка грунтового сезона? Младший брат Алькараса
Поделиться
Известные теннисисты ответили на вопрос о том, кто будет тёмной лошадкой в грунтовом сезоне. Среди спортсменов, участвовавших в опросе ATP Tour, были австриец Доминик Тим, третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, немецкий спортсмен Александр Зверев, восьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне, итальянский теннисист Лоренцо Музетти и россиянин Андрей Рублёв.
Тим и Циципас: Томми Пол.
Зверев и Музетти: Хольгер Руне.
Руне: Янник Синнер.
Рублёв: младший брат Карлоса Алькараса. Он даже лучше Чарли!
Напомним, завтра, 8 апреля, начнётся грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соревнования продлятся до 16 апреля. Победителем прошлогоднего розыгрыша соревнований стал греческий теннисист Стефанос Циципас.
Комментарии
- 7 апреля 2023
-
17:04
-
16:55
-
16:46
-
16:34
-
16:32
-
16:15
-
15:17
-
10:22
-
09:35
-
05:41
-
03:03
-
00:56
-
00:47
-
00:28
- 6 апреля 2023
-
23:42
-
23:38
-
21:53
-
21:01
-
20:51
-
20:11
-
19:39
-
19:31
-
19:18
-
18:24
-
17:52
-
16:40
-
14:19
-
12:09
-
11:01
-
10:16
-
10:14
-
02:42
-
00:41
-
00:22
- 5 апреля 2023
-
23:53
Партнерский контент