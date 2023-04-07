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Рублёв: тёмная лошадка грунтового сезона? Младший брат Алькараса

Рублёв: тёмная лошадка грунтового сезона? Младший брат Алькараса
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Известные теннисисты ответили на вопрос о том, кто будет тёмной лошадкой в грунтовом сезоне. Среди спортсменов, участвовавших в опросе ATP Tour, были австриец Доминик Тим, третья ракетка мира грек Стефанос Циципас, немецкий спортсмен Александр Зверев, восьмая ракетка мира датчанин Хольгер Руне, итальянский теннисист Лоренцо Музетти и россиянин Андрей Рублёв.

Тим и Циципас: Томми Пол.
Зверев и Музетти: Хольгер Руне.
Руне: Янник Синнер.
Рублёв: младший брат Карлоса Алькараса. Он даже лучше Чарли!

Напомним, завтра, 8 апреля, начнётся грунтовый турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). Соревнования продлятся до 16 апреля. Победителем прошлогоднего розыгрыша соревнований стал греческий теннисист Стефанос Циципас.

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