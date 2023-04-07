Тренер Стайн: у Джоковича всё ещё есть эта аура непобедимости

Тренер Брэд Стайн, работающий с американским теннисистом Томми Полом, поделился мыслями о перспективе сербского теннисиста Новака Джоковича.
«Рафа (Рафаэль Надаль. — Прим. «Чемпионата»), как мы уже говорили, немного не знает, куда он пойдёт. Но он, безусловно, был гораздо более уязвимым за последние шесть или восемь месяцев. По-моему, он проиграл пятерым американцам подряд, что-то в этом роде, может, четырём, я не уверен. Так что у него есть уязвимость, которой раньше не было.
Из знаменитой «Большой тройки» у Новака всё ещё есть эта аура непобедимости.
Я думаю, что все остальные, кто участвует в розыгрыше, такие как Медведев, как Алькарас, как Синнер, любой, кого вы можете назвать в первой десятке, что все, а не только американские парни, я чувствую, что каждый из этих парней уязвим», — сказал Стайн в подкасте Tennis Channel Inside-In.
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